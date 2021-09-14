14.09.2021 (13:00)

Морские пехотинцы БФ выполнили артиллерийские стрельбы из самоходных артиллерийских установок в ходе ССУ «Запад-2021»

Подразделения морской пехоты Балтийского флота в рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне Хмелевка в Калининградской области провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок «Нона».

В ходе учения военнослужащие артиллерийского подразделения из самоходных артиллерийских установок «Нона» с закрытой огневой позиции выполнили стрельбы по десантному отряду условного противника.

В рамках учения морские пехотинцы также отработали действия в наступлении, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортёров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих артиллерийских подразделений морской пехоты и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Справочно :

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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