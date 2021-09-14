14.09.2021 (19:00)

Начальник штаба ЦВО проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

Начальник штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Михаил Теплинский проинспектировал подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

В рамках визита начальник штаба военного округа встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил – первым заместителем министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенантом Эмомали Собирзода. В беседе они обсудили вопросы предстоящих учений с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ «Поиск-2021», подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и Коллективных сил оперативного реагирования – «Взаимодействие-2021», которые состоятся в октябре на полигоне Харб-Майдон.

Кроме того, генерал-лейтенант Теплинский заслушал доклад командира военной базы полковника Сергея Горячева о составе, укомплектованности и материально-техническом состоянии соединения. На полигон Ляур проверил состояние учебно-материальной базы и оценил деятельность командиров подразделений в организации учебного процесса. Особое внимание было уделено состоянию антитерростической защищенности российских военных объектов на территории Душанбинского и Бохтарского военных городков.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице