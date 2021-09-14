14.09.2021 (18:30)

Войска Северного флота отработали наступательные действия в ходе учения в Арктике

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации соединения армейского корпуса Северного флота провели наступательную операцию по разгрому условного противника в Кольском Заполярье.

Практические действия под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева были разыграны на военных полигонах в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также на полуостровах Средний и Рыбачий. В них было одновременно задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе «арктические» танки Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия, гусеничные бронетранспортёры и вездеходы. Поддержку с воздуха войскам оказали бомбардировщики Су-24 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, нанёсшие бомбо-штурмовой удар по позициям условного противника.

В ходе учебной наступательной операции были отработаны задачи по окружению и уничтожению сухопутных группировок и морского десанта условного противника в арктической зоне с применением современных средств огневого поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки. Особое внимание было уделено слаженности совместных действий ударных подразделений армейского корпуса Северного флота с авиацией и другими силами боевого обеспечения.

Переход в наступление сухопутных и береговых войск флота стал завершающим этапом практической части учения с арктической экспедиционной группировкой, которое непрерывно продолжается на заполярных военных полигонах в течение нескольких суток. Ранее флотские мотострелки отработали ведение позиционной и маневренной обороны в Кандалакшском и Печенгском районах Мурманской области, а также оборону побережья полуострова Средний от высадки морского десанта.

Справочно :

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота разыгрываются на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице