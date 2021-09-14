14.09.2021 (18:15)

Расчет ракетного комплекса «Бастион» на арктическом острове выполнил стрельбу по группировке кораблей условного противника в Баренцевом море

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации береговой ракетный комплекс «Бастион», дислоцированный на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, отработал уничтожение группировки кораблей условного противника. Стрельба была проведена противокорабельной крылатой ракетой по мишенной позиции, установленной в Баренцевом море на максимальной дальности.

Осмотр мишени экипажем противолодочного самолёта Ил-38 после стрельбы подтвердил успешное поражение цели.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

В выполнении боевого упражнения также принял участие фрегат «Адмирал флота Касатонов», который выдал целеуказание боевому расчёту БРК «Бастион» на арктическом острове и отработал обозначение ракетного удара своим главным комплексом. На корабле была проведена тренировка по применению ракетного оружия без фактической стрельбы.

Стрельбу берегового ракетного комплекса «Бастион» тактической группы Северного флота, дислоцированной на самой северной военной базе ВС РФ на острове Земля Александры, выполнил боевой расчёт соединения береговых войск Балтийского флота, доставленный на арктический архипелаг несколько недель назад.

Справочно :

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота разыгрываются на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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