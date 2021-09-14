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14.09.2021 (16:55)

Спецназ ЦВО отработал заброску подразделений в тыл условного противника в Новосибирской области

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Новосибирской области отработали заброску подразделений в тыл условного противника.

В ходе мероприятия разведывательной группой было установлено месторасположение скрытого узла связи, при помощи которого «противник» осуществлял управление подразделениями, находящимися на большом удалении друг от друга. Командованием соединения было принято решение о его уничтожении.

Военнослужащие на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр» выдвинулись в район выполнения задачи, после чего совершили многокилометровый марш по труднопроходимой местности в глубокий тыл условного противника, произвели налет и уничтожили скрытый узел связи.

Кроме того, в ходе учения спецназовцы отработали проведение диверсионных действий в тылу «противника» и вывод из строя его стратегически важных объектов.

На учение привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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