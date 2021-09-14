14.09.2021 (17:35)

Военнослужащие дальней авиации посетили православную церковь в Калужской области

В Калужской области представители духовенства провели тематическое занятие с военнослужащими авиаполка дальней авиации, посвященное истории и обычаям Русской православной церкви.

Также в рамках проводимых мероприятий был организован просмотр тематического историко-документального фильма, в ходе которого было рассмотрено формирование патриотизма и идеологии христолюбивого воинства, разъяснены цели проделываемой Русской православной церковью работы по поддержанию высокого уровня нравственного состояния личного состава, рассмотрены основные духовные запросы военнослужащих в их патриотическом воспитании.

«В ходе бесед особое внимание было уделено развитию высоконравственных духовных традиций русской армии, сформировавших те уникальные качества российских солдат и офицеров, которые стали эталонами благородства и мужества для всего нашего народа», — сказал временно исполняющий обязанности заместителя командира авиационного полка по военно-политической работе майор Иван Субботин.

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