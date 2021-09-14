14.09.2021 (17:05)

В Центральном академическом театре Российской Армии наградили победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

В Камерном зале Центрального академического театра Российской Армии прошла торжественная церемония награждения победителей VI открытого Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!» – ежегодного фотоконкурса, целью конкурса является пропаганда военной службы, формирование положительного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации и Воздушно-космических сил.

Всего было прислано свыше 400 работ от участников из 11 регионов страны, в том числе из Краснодарского края, Карачаево-Черкессии, Московской, Рязанской, Калининградской, Липецкой областей. Работы участников оценивало экспертное жюри.

«Перечень номинаций конкурса охватывает большинство ключевых тем деятельности Воздушно-космических сил. Это – забота о здоровье и образовании военнослужащих и членов их семей, выполнение должностных обязанностей, работа с государственными, общественными и ветеранскими организациями», – отметил в своей речи к участникам торжественной церемонии заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«Фотоконкурс “Я служу в ВКС!” проводится в целях культурно-эстетического воспитания личности и призван способствовать повышению престижа службы в армии, пропаганде средствами фотоискусства добросовестного и ответственного исполнения служебных обязанностей, а также традиций и героики службы по защите Родины», – подчеркнул начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник Российской Федерации Владимир Лужбин.

В номинации «Юнармия» победила работа «На прыжках» юнармейца Марата Габидуллина (г. Москва); в номинации «Знание – сила» – работа «Не волнуйся командир, не подведем» майора Ивана Рузина (Краснодарский край); в номинации «В здоровом теле – здоровый дух» – работа «Есть такая профессия – Родину защищать» гвардии капитана Алексея Антонова (Амурская область); в номинации «День Победы!» – работа «Спасибо, зритель, дорогой и боевой!» полковника в отставке Александра Яблонских (Московская обл.); в номинации «Воздушные стражи» – работа «Воздушные стражи» Ирины Теущаковой (г.Рязань); в номинации «Приз прессы»– работа «Встреча олимпийских чемпионов» Дениса Давыдова (Московская обл.); в номинации «Сила культуры» – работа «Тот поющий и цветущий яркий май» заведующей клубом в/ч 03908 Екатерины Пичугиной (Иркутская область).

В специальной номинации журнала «Крылья Родины» победила работа «Покорителям Эльбруса» старшего лейтенанта Александра Бадеева (г.Тверь); в специальный приз «За вклад в культуру в ВКС!» заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Анатольевич Максимцев и начальник Центрального офицерского клубы Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин вручили Ирине Герасимовой – генеральному директору – художественному руководителю «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр».

«Это замечательный конкурс, развивающий чувство прекрасного, позволяющий видеть красоту жизни и, что особенно важно, дающий возможность увидеть её другим. Я желаю удачи и счастья творчества всем участникам!», – сказала Ирина Герасимова.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, юнармейцы, кадеты, представители творческой интеллигенции и министерств и ведомств Российской Федерации и города Москвы.

Ведущими торжественной церемонии выступили лауреаты международных и всероссийских конкурсов Захар Антейкер и Полина Терентьева.

Концертная часть церемонии состояла из номеров разных жанров. Невероятно красочным было выступление Академического хора русской песни радио «Орфей» (художественный руководитель Николай Азаров), которое открыло программу мероприятия, – на сцене и в зале находилось более сорока артистов хора и танцевальной группы.

Лучшие работы можно будет увидеть в течение 2022 года на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил, по всей России.

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