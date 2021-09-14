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14.09.2021 (17:50)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого завершился учебно-методический сбор

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (Московская область, г. Балашиха) под руководством врид начальника академии генерал-майора Романа Ногина прошел учебно-методический сбор с руководящим и преподавательским составом военного вуза.

В ходе сбора был проведен анализ итогов образовательной деятельности академии в прошедшем учебном году, рассмотрены вопросы повышения педагогического мастерства руководящего и преподавательского состава, командиров (начальников) подразделений, выработаны единые подходы по реализации в учебной, воспитательной и методической деятельности требований новых руководящих документов и внедрению в образовательный процесс наиболее перспективных форм и методов обучения.

Особое внимание было уделено изменениям в системе современного образования и особенностям подготовки офицеров по программам с полной военно-специальной и высшей военной оперативно-тактической подготовкой.

В ходе мероприятия был проведен ряд инструкторско-методических занятий с целью совершенствования методики повышения эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий, финансовой грамотности и правовых аспектов деятельности постоянного состава академии.

Врид начальника академии генерал-майор Роман Ногин вручил от имени губернатора Подмосковья почетные звания «Заслуженный работник образования Московской области» и грамоты по итогам служебной и трудовой деятельности в 2020/21 учебном году профессорско-преподавательскому составу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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