14.09.2021 (17:20)

Поисковики Краснодарского края рассказали военнослужащими по призыву о своей деятельности

В Славянской-на-Кубани автошколе ДОСААФ прошла встреча поисковиков с военнослужащими по призыву одной из воинских частей, дислоцированной в Краснодарском крае.

Встреча была организована в рамках акции «Мы идем снова там, где гремела война», знакомящей с деятельностью поисковых отрядов.

Начальник штаба поискового отряда «Кубанский рубеж» Богдан Фуфалько рассказал молодежи о патриотической и поисковой работе в регионе, о том, как цифровые технологии помогают устанавливать имена воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. Так, ранее погибшими и пропавшими без вести на территории Славянского района считалось более 10 тыс. человек, однако в настоящее время, благодаря электронному архиву Минобороны России, установлено более 18 тыс. погибших. В результате появились новые памятники, а на мемориальных плитах — новые имена.

После беседы курсантам учебного центра показали фильм о работе поисковиков Кубани, вручили буклеты и георгиевские ленточки.

В фойе автошколы поисковики развернули выставку реликвий, обнаруженных в ходе полевых работ, а также предметов экипировки красноармейцев. Ответственный за выставку Евгений Борискин продемонстрировал редкие экспонаты, рассказал военнослужащим об интересных находках, поднятых в последних экспедициях.

Мероприятие организовано в рамках межрегиональной патриотической просветительской программы «Нам доверена память. Судьба солдата», реализуемой с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

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