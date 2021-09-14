14.09.2021 (15:55)

В Ставрополе будущие офицеры запаса приступили к занятиям в военном учебном центре при СКФУ

В Ставрополе студенты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приступили к обучению в военном учебном центре при СКФУ. Это первый набор будущих офицеров запаса в истории вуза.

На торжественном построении присутствовали почётные гости: депутат Госдумы Михаил Кузьмин, председатель регионального отделения ДОСААФ Ставропольского края Юрий Гришко, директор по образовательной политике СКФУ Василий Иванов, председатель краевой организации профсоюза военнослужащих Андрей Иванов, руководство, преподаватели и сотрудники военного учебного центра, родители студентов.

После церемонии новобранцы приступили к занятиям, а гости отправились на обзорную экскурсию по военному учебному центру. Родителям студентов представили учебно-материальную базу центра, показали музейно-выставочный комплекс.

Военная подготовка будущих офицеров запаса будет длиться 2,5 года и завершится учебным сбором в одной из воинских частей Ставропольского края.

СКФУ является единственным университетом в Северо-Кавказском федеральном округе, осуществляющим подготовку будущих офицеров запаса.

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