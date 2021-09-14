14.09.2021 (17:55)

Истребители МиГ-31БМ ЦВО выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» на учении в Бурятии

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) в рамках летно-тактического учения выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

В ходе основного этапа учения летчики выполнили обнаружение воздушных целей типа истребитель с применением современной бортовой радиолокационной станции «Заслон-М», затем провели боевые пуски ракет большой дальности действия по воздушным мишенным комплексам «Стриж», действующим в ближних слоях стратосферы. Всего в ходе практического этапа было выполнено более 20 вылетов.

В учении, которое завершится в середине сентября, задействовано 12 самолетов, в том числе истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава и группы обеспечения и управлениями полетами.

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