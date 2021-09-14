14.09.2021 (16:20)

Российские танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб на полигоне Ляур в Таджикистане

Танкисты российской военной базы в Таджикистане выполнили тактико-огневые упражнения стрельб из вооружения танков Т-72 на горном полигоне Ляур.

На танковой директрисе военнослужащие отработали такие тактические действия, как выход подразделений в район боевого применения и переход от обороны к наступлению. Наводчики-операторы и командиры боевых машин в сложных условиях горной местности совершенствовали навыки стрельбы из 125-мм автоматической пушки 2А46 по появляющимся и движущимся целям.

Также в ходе проведения занятий танковые экипажи выполнили нормативы по подготовке вооружения танка к стрельбе, выбору огневых позиций, разведке целей и наблюдению за полем боя.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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