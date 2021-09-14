14.09.2021 (15:35)

В филиале Центрального военно-морского музея прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию открытия «Дороги жизни»

В музее «Дорога жизни» (филиал Центрального военно-морского музея) прошли памятные мероприятия, посвященные дню открытия в годы Великой Отечественной войны этой транспортной артерии (80 лет назад).

Памятный митинг начался на Ладожском кургане. Здесь выступили творческие коллективы с литературно-музыкальной программой. В воды Ладоги были опущены венки в память о жертвах блокадного Ленинграда; в небо были запущены воздушные шары в виде белых голубей.

В этот день в ходе мероприятий сиреневая аллея музея пополнилась сортом «Полина Осипенко», названным в честь летчицы Великой Отечественной войны. В конференц-зале музея прошло награждение детей – победителей конкурса детского рисунка ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска.

Завершился памятный день просмотром документального фильма «Ладога» и обзорными экскурсиями для гостей музея.

Справочно:

12 сентября, 80 лет назад, к мысу Осиновец подошел буксир «Орел» под командованием капитана Ивана Ерофеева, который доставил две баржи с мукой и вооружением. Так начала действовать «Дорога жизни».

12 сентября 1972 года открыл свои двери филиал Центрального военно-морского музея – музей «Дорога жизни». В этом году ему исполнилось 49 лет.

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