14.09.2021 (17:45)

В Абакане более 4 тыс. человек посетили выставку РГО и Экспедиционного центра Минобороны России за три дня работы

Более 4 тыс. человек посетили выставку Русского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра Минобороны России, развернутую на базе культурно-развлекательного центра железнодорожного соединения ЦВО в Абакане (Республика Хакасия).

Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты, которые расположены в четырех тематических павильонах. Все желающие могут ознакомиться с историей прославленных русских путешественников, найденным на дне Волги бронетанкером БК-31, принимавшим участие в Сталинградской битве в составе Волжской флотилии, а также экспонатами космической тематики: гермошлемом ГШ-6, профилактическим вакуумным костюмом «Чибис», космическим скафандром типа «Орлан-Д» и многими другими атрибутами первых космических полетов. Кроме того, посетители могут увидеть личные вещи первого космонавта Юрия Гагарина.

Всего на выставке представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов.

Передвижная экспозиция доставлена в Абакан самолетом военно-транспортной авиации Центрального военного округа 11 сентября. Выставка продолжит работать до 19 сентября, после чего отправится в столицу Республики Тыва город Кызыл.

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