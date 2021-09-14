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14.09.2021 (17:30)

Лётчики дальней авиации выполнили проверку системы противовоздушной обороны Западного военного округа

Экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнил проверку системы противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа.

В ходе планового полёта отрабатывался прорыв зоны ПВО условного противника и тактическое уничтожение наземных сил противоракетной обороны в условиях противодействия средствам радиоэлектронного подавления.

Также экипажем стратегического ракетоносца были отработаны приёмы пилотирования по приборам без визуальной ориентации.

После выполнения поставленной задачи экипаж самолёта вернулся на аэродром базирования.

Данное мероприятие проходило в рамках совместного стратегического учения «Запад–2021».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ССУ «Запад-2021» , Воздушно-космические силы (ВКС)
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