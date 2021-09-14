14.09.2021 (17:15)

Объявлены результаты конкурса «Серебряные крылья-2021»

В Музее космонавтики Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова объявили результаты V открытого конкурса «Серебряные крылья-2021». Он проводится среди военных учреждений культуры и клубов воинских частей Воздушно-космических сил и гражданского сектора. Организатор конкурса – Центральный офицерский клуб ВКС Минобороны России. Основная цель проекта – изучение и обобщение передового опыта, повышение уровня методического обеспечения.

В адрес Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации поступило 49 работ из 18 регионов России.

Работы оценивало экспертное жюри, в составе которого по приглашению начальника Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Лужбина вошли:

Светлана Ишмуратова – двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе;

Василий Дмитриченко – ведущий методист методического отдела ЦДРА;

Ирина Павлюткина – заслуженный работник культуры Российской Федерации, редактор отдела культуры и корреспондент газеты «Красная звезда»;

Игорь Мельниченко – первый заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт»;

Ася Компаниец – заслуженная артистка Республики Ингушетия, автор патриотической акции «Дороги славы – наша история», «Свеча памяти»;

Игорь Сулим – генерал-майор запаса, летчик-снайпер, сотрудник Объединенной Авиастроительной Корпорации.

Возглавил работу жюри заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Анатольевич Максимцев.

Конкурс проводился в номинациях: «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия, посвященный 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина»; «Лучшая методическая работа»; «Лучший видеосюжет о проведении культурно-досугового мероприятия»; «Лучшая работа по организации культурного шефства над военнослужащими и членами их семей»; «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия с участием движения «Юнармия».

Жюри конкурса, проанализировав все работы, приняло следующее решение:

В номинации «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия, посвящённый 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина» первую премию присудили офицеру отдела анализа результатов испытаний капитану Михаилу Морозову (в/ч 13991, Архангельская область, г. Мирный);

В номинации «Лучшая методическая работа (положение, пособие, инструкция, сценарий)» первую премию разделили командующий ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов и начальник отдела культуры и досуга 123-го дома офицеров Лейла Дружкина (Архангельская область г. Мирный);

В номинации «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия с участием движения Юнармия» первую премию присудили коллективу отдела методического обеспечения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (Александр Алёхин, Саргылана Захарова, Оксана Ахполова);

В номинации «Лучший видеосюжет о проведении культурно-досугового мероприятия» первую премию присудили подполковнику Олегу Чермошенцеву и капитану Константину Назарову (г. Воронеж, ВУНЦ военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина);

В номинации «Лучшая работа по организации культурного шефства над военнослужащими и членами их семей» первую премию присудили заведующая клубом в/ч 35020 Ирине Хлыстовой (Иркутская область, Усольский р-н, п. Степной).

Гран-при конкурса в этом году присудили старшему лейтенанту Александру Соломатину и лейтенанту Александру Макарову (г. Воронеж, ВУНЦ военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина).

В этом году начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации учредил специальный приз «За вклад в развитие культуры в ВКС». В этот день ее вручили начальнику 131-го Дома офицеров Ольге Мищенко.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице