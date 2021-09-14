14.09.2021 (17:00)

Воспитанники Тверского СВУ посетили с экскурсией город-герой Москву

Воспитанники Тверского суворовского военного училища (СВУ) посетили с экскурсией город-герой Москву.

В сопровождении педагогов-организаторов для суворовцев была организована обзорная экскурсия на теплоходе по Москва-реке, с борта которого можно было увидеть стены Кремля, Собор Василия Блаженного, памятник Петру Великому, монастыри и храмы, а также современную архитектуру города.

Также воспитанники училища посетили Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Во время экскурсии ребята побывали в Зале Полководцев, в котором размещена галерея кавалеров ордена «Победа» — высшей военной награды, а также в Зале Славы, где увековечены имена Героев Советского Союза, и в Зале Памяти и Скорби, в котором размещена скульптурная группа «Скорбящая мать». Данный зал предназначен для увековечения и почитания памяти более 26 млн советских граждан, погибших и пропавших без вести в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.

Помимо этого, суворовцы осмотрели представленные в экспозиции музея шесть диорам, посвященных крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны. Особый интерес вызвала коллекция предметов, рассказывающая о войне: оружие, боевая техника, награды, обмундирование и т.д.

По завершении экскурсии все ребята остались под большим впечатлением от посещения Москвы.

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