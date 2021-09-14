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14.09.2021 (16:45)

На территории объединенной российской военной базы в Киргизии прошла тренировка по противодействию терроризму

На территории объединенной российской военной базы Кант в Киргизии прошла тренировка по противодействию терроризму. Военнослужащие отразили нападение условных боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части, а также оцепили периметр и провели инженерную разведку подъездных путей. В ходе мероприятия отрабатывалась слаженность действий в составе функциональных групп, организация связи и оказание первой медицинской помощи. Были задействованы военнослужащие дежурных сил, подразделений противодействия терроризму и военной комендатуры.

Справочно:

Объединенная российская военная база, расположенная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор , Военная база , Киргизия
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