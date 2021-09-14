14.09.2021 (16:30)

Арктические мотострелки в ходе учения отработали задачи по обороне Кольского Заполярья

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом (СФ) адмирала Александра Моисеева, личный состав арктической мотострелковой бригады армейского корпуса СФ отработал комплекс задач по обороне территории России в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Учение с боевой стрельбой подразделений арктических мотострелков состоялось на военном полигоне в Кандалакшском районе Мурманской области.

Военнослужащие отработали действия по инженерному оборудованию позиций, фортификационных сооружений, маскировке и организации взаимодействия на поле боя. Особое внимание было уделено ведению разведки с применением беспилотной авиации и организации маневренной обороны.

На учение привлекалось более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники. Отработано нанесение массированного артиллерийского удара по бронетехнике и живой силе наступающего условного противника из самоходных гаубиц «Гвоздика» и миномётов.

В ходе ведения манёвренной обороны арктические мотострелки отработали тактику огневых засад с использованием современных средств маскировки вооружения и техники.

На этапе практических действий были проведены контрольные учебно-боевые стрельбы с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями бригады. Непосредственно на полигоне военнослужащие отработали ведение огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, миномётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим бронированную технику и скопление живой силы противника на дистанциях от 100 до 3000 метров, и выполнили стрельбу по низколетящим воздушным целям.

Справочно:

Учение с арктической экспедиционной группировкой СФ проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) СФ в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота разыгрываются на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице