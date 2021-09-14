14.09.2021 (16:15)

В Тюменской области военные инженеры ЦВО провели военно-патриотическое занятие с допризывной молодежью

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) провели военно-патриотическое занятие с допризывной молодежью, обучающейся в средних учебных заведениях города Ишима Тюменской области. Специально для школьников в расположении воинской части была организована выставка техники инженерных войск, комплектов индивидуальной экипировки и специального оборудования саперов. Военнослужащие рассказали ребятам о каждом представленном образце, предоставив возможность сфотографироваться с ним. Также школьникам было рассказано об истории формирования полка, задачах, стоящих перед ним.

В завершение встречи командование части ознакомило ребят с условиями проживания военнослужащих, показав казармы, комнаты бытового обслуживания, столовую.

Справочно:

Соединения и части сибирской общевойсковой армии ЦВО дислоцируются на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Тюменской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, инженерно-саперный полк, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты. Штаб объединения находится в Новосибирске.

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