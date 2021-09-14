14.09.2021 (16:00)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» и 12-е Главное управление Минобороны России проинспектировали военные городки Дальнего Востока

Представители Центра Материально-технического обеспечения 12-го Главного управления Минобороны России совместно с начальником филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 ГУ МО) совершили плановую рабочую поездку в военные городки, расположенные на Дальнем Востоке.

Они заслушали доклады о выполненных за последние три года работах на коммунальных объектах и перспективах развития военных городков по государственным программам. После официальной части доклада были проведены личные беседы с жителями.

В военном городке Хабаровск-47 (в/ч 25625) осуществлен обход социально значимых объектов: детских садов, школ, ГДО. Здесь на месте были приняты решения по замене радиаторов отопления в отдельных помещениях, а также о проведении ремонта санузлов с душевыми на котельной войсковой части.

Кроме того, планом рабочей поездки было предусмотрено посещение военного городка Комсомольска-на-Амуре-31 (в/ч 52015), где была поставлена задача по проведению промывки артезианских скважин с целью увеличения их производительности. Комиссионно было принято решение о подготовке и расчете стоимости проведения капитального ремонта станции обезжелезивания.

Помимо осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса и проведению бесед с населением, начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 ГУ МО) принял участие в торжественной церемонии вступления ребят в ряды юнармейцев. Каждому юнармейцу был вручен отличительный значок.

Данная рабочая поездка дала возможность в полном объеме оценить готовность военных городков Дальнего Востока к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов, а также определить перечень долгосрочных задач.



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