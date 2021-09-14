14.09.2021 (15:45)

Коллективу Юнармии присудили премию конкурса «Серебряные крылья-2021»

В Музее космонавтики Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова объявили результаты V открытого конкурса «Серебряные крылья-2021». Он проводится среди военных учреждений культуры и клубов воинских частей Воздушно-космических сил и гражданского сектора. Организатор конкурса – Центральный офицерский клуб ВКС Минобороны России. Основная цель проекта – изучение и обобщение передового опыта, повышение уровня методического обеспечения.

Конкурс проводился в номинациях: «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия, посвященный 60-летию первого полёта в космос Ю.А. Гагарина»; «Лучшая методическая работа»; «Лучший видеосюжет о проведении культурно-досугового мероприятия»; «Лучшая работа по организации культурного шефства над военнослужащими и членами их семей». Также была выделена номинация, посвященная Юнармии, – «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия с участием движения». Здесь лучшими стали сами представители движения. Коллективу отдела методического обеспечения Юнармии в лице Александра Алёхина, Сыргыланы Захаровой и Оксаны Ахполовой присудили премию.

Все работы оценивало экспертное жюри, в составе которого двукратная олимпийская чемпионка, замначальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова; ведущий методист методического отдела ЦДРА Василий Дмитриченко; корреспондент газеты «Красная звезда» заслуженный работник культуры РФ Ирина Павлюткина; автор патриотической акции «Дороги славы – наша история», «Свеча памяти» Ася Компаниец и другие. Они работали под началом заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева.

В этом году «Серебряные крылья» расширили географию и увеличили число участников. Работы на конкурс прислали почти полсотни авторов из 18 регионов России. Юнармия дебютировала со Всероссийской акцией «Космическая открытка», посвященной 60-летию полета первого человека в космос.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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