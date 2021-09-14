14.09.2021 (15:30)

Масштаб тактического учения с мотострелковым соединением ВВО в Забайкалье расширят действиями подразделений боевого обеспечения

В предстоящем батальонном тактическом учении с мотострелковым соединением общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, будут задействованы специалисты различных родов войск.

В частности, учение будет проведено с участием подразделений боевого и материально-технического обеспечения, включая специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), войсковой разведки, инженерных войск, а также медицинской службы.

Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы как современные боевые машины и танки, так и специальные образцы вооружения, военной техники подразделений боевого обеспечения и тыла. На всех этапах учения будут задействованы машины РХБ разведки РХМ-6 на базе бронетранспортеров БТР-80, автоматизированные комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», а также новейшие комплексы разведки и наблюдения, не так давно поступившие на вооружение мотострелкового соединения ВВО.

Учение пройдет на полигоне Борзя-Новая в течение недели с розыгрышем этапа боевой стрельбы из различных видов вооружения. Обязательным условием розыгрыша тактических действий станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, расширением возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров.

В рамках учения спланирована отработка ряда тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач как днем, так и ночью.

В тактическом учении примет участие до 700 военнослужащих, будет задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники.

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