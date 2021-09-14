14.09.2021 (15:15)

Школьники из Красноярска пополнили ряды Юнармии на корабле-музее «Сметливый» в Севастополе

Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству поклялись красноярские школьники вместе с севастопольскими подростками. Церемония посвящения в юнармейцы прошла на корабле-музее «Сметливый». Новобранцы получили нагрудные значки и побывали на экскурсии на последнем «поющем фрегате» Военно-Морского Флота России.

По словам начальника Регионального отделения Юнармии Владимира Коваленко, место проведения присяги было выбрано не случайно. Сторожевой корабль «Сметливый» служил на благо Родине более полувека. В этом году он стал первым кораблем-музеем Черноморского флота.

«Конечно же, для детей, которые приехали к нам из Красноярска и наших севастопольских детей, воспитанников спортивного клуба «Крымский стиль» было очень почетно и знаково именно на борту «Сметливого» произнести торжественную клятву. Тем более, что корабль принадлежит парку «Патриот» Южного военного округа, с которым мы плотно сотрудничаем в вопросах военно-патриотического воспитания», — добавил Владимир Коваленко.

Ребята из Сибири находятся в Крыму в туристической поездке. Их делегация — первая в этом учебном году. Они поделились опытом со сверстниками и вместе с ними побывали на уроке мужества.

Впереди юнармейцев ждет новый учебный год, а вместе с ним и множество увлекательных и запоминающихся событий.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 850 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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