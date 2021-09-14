14.09.2021 (15:00)

В забайкальских соединениях и воинских частях ВВО в учебно-методических сборах участвуют свыше 200 выпускников военных вузов 2021 года

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, начались сборы с офицерами – выпускниками военных вузов 2021 года.

Мероприятия помогут адаптироваться молодым офицерам в воинских коллективах, а также позволяют проверить уровень их подготовленности. В сборах принимают участие более 200 лейтенантов, недавно прибывших к местам прохождения дальнейшей военной службы.

С военнослужащими в течение учебной недели проведут десятки часов практических занятий по организации повседневной деятельности подразделений, по методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению опыта проведения различных мероприятий боевой подготовки.

Сборы завершатся комплексной проверкой уровня профессиональных знаний и навыков молодых офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

В рамках мероприятий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, боевых машин и танков, сдадут зачеты по знанию основных военных дисциплин, а также нормативы по физической подготовке.

По итогам сборов представители командования воинских частей и соединений отправят в учебные заведения отзывы о степени подготовленности каждого выпускника.

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