14.09.2021 (14:45)

На участках реконструкции БАМа военные железнодорожники подготавливают основание новых железнодорожных насыпей

Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) готовят основание насыпей для укладки железнодорожного полотна на участках реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В ходе подготовительных работ по реконструкции БАМа военнослужащие уже освободили отдельные участки строительства от лесонасаждений и выполняют работы по формированию основания будущей железнодорожной насыпи. С помощью тяжелой строительной техники разрабатывается и вывозится грунт в полосе шириной около 50 метров вдоль действующего железнодорожного полотна БАМа. После чего производится формирование и отсыпка основания будущей насыпи, по которой будет уложено второе железнодорожное полотно. К настоящему моменту уже разработано и вывезено около 60 тыс., а также засыпано в основание будущей насыпи более 10 тыс. кубических метров скального грунта.

В ходе подготовительных работ военным железнодорожникам постоянно приходится сталкиваться с большими трудностями, обусловленными болотами и вечно мерзлым грунтом.

С начала работ военные железнодорожники уже очистили от лесонасаждений территорию площадью около 120 га на участках протяженностью более 30 км. Они произвели отсыпку около 15 км притрассовых автодорог. Добыто из карьеров и вывезено на участки строительства около 100 тыс. кубометров скальных грунтов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице