14.09.2021 (14:30)
Военные экологи ЦВО собрали более 700 тонн металлолома в Заполярье
Более 700 тонн металлолома собрали военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения очистки Арктической зоны от загрязнения в районе поселка Волочанка в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Об этом журналистам сообщила начальник службы экологической безопасности ЦВО Юлия Колокольникова.
«С начала июня текущего года военные экологи ЦВО собрали 750 тонн металлолома в ходе очистки Арктической зоны, тем самым перевыполнив план на 150 тонн. В ходе работы военнослужащие демонтировали и разрезали 25 металлических конструкций и резервуаров, спрессовали более 5,5 тыс. бочек, подготовив собранный металлолом к транспортировке на места складирования», — сказала Юлия Колокольникова. Она отметила, что на сегодня работы по очистке Арктической зоны завершены и военнослужащие ЦВО приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.
В очистке Арктической зоны от экологического мусора было задействовано более 30 военнослужащих и около 20 единиц специальной и автомобильной техники.
Для проживания военнослужащих был развернут автономный полевой лагерь.
Справочно:
ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.