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14.09.2021 (14:15)

В Хабаровском крае экипажи армейской авиации ВВО отработали тактику противодействия вертолетам противника

В Хабаровском крае экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали тактические приёмы противодействия вертолетам противника.

В ходе мероприятия по боевой подготовке экипажи Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» мгновенно приблизились к вертолетам условного противника и нанесли по ним прицельный удар, выполнив электронные пуски ракет. Атака проводилась с пикирования. Затем летчики скрытно на предельно малой высоте вернулись на аэродром базирования. Особенностью этого маневра является внезапность.

В качестве условного противника использовалась пара «Аллигаторов».

Прикрытие вертолётов Ка-52 выполнили экипажи Ми-8АМТШ «Терминатор», совершавшие полёт по круговой траектории над основной вертолетной группой.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Восточный военный округ
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