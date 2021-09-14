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14.09.2021 (14:00)

Танкисты ВВО выполнили комплекс огневых задач в Бурятии

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к итоговой проверке.

В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачет на знание требований безопасности при выполнении стрельб. Также с танкистами были проведены теоретические занятия по специальной и технической подготовкам.

В практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до двух километров.

Стрельбы носили соревновательный характер. После их завершения командование объединения ВВО отобрало лучший экипаж и наградило танкистов переходящим кубком и почетными вымпелами. Лучшие результаты показал экипаж победителей Танкового биатлона старшины Бато Цыдыпова.

Всего к стрельбам привлекалось около 200 военнослужащих было задействовано более 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
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