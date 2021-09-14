Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.09.2021 (13:45)

В Бурятии в соединениях и воинских частях ВВО проходит плановая профилактика гриппа

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, медицинская служба осуществляет комплекс профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья военнослужащих.

С самого начала осеннего сезона усилен медицинский контроль за личным составом при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.

Иммунопрофилактика от ОРВИ и гриппа проводится путем вакцинации военнослужащих в военных госпиталях и медицинских ротах.

Подобные мероприятия направлены на эффективную профилактику ОРВИ гриппа и других вирусных заболеваний, на недопущение роста числа заболеваний личного состава. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Хабаровском крае День танкиста отметили в общевойсковом учебном центре ВВО
В Хабаровском крае День танкиста отметили в общевойсковом учебном центре ВВО
Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
Расчеты ЗРПК «Панцирь» ВВО приняли участие в тренировке по ПВО в Хабаровском крае

Метки:
Восточный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false