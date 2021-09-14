14.09.2021 (13:45)
В Бурятии в соединениях и воинских частях ВВО проходит плановая профилактика гриппа
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, медицинская служба осуществляет комплекс профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья военнослужащих.
С самого начала осеннего сезона усилен медицинский контроль за личным составом при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.
Иммунопрофилактика от ОРВИ и гриппа проводится путем вакцинации военнослужащих в военных госпиталях и медицинских ротах.
Подобные мероприятия направлены на эффективную профилактику ОРВИ гриппа и других вирусных заболеваний, на недопущение роста числа заболеваний личного состава.
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