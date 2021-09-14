14.09.2021 (13:15)

Зенитчики ВВО отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Бурятии

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника в ходе тактико-специального учения, проходящего в Республике Бурятия.

По замыслу мероприятия, противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по району сосредоточения войск. Совершив марш в назначенный район, военнослужащие развернули ЗРК «Бук-М2», оборудовав и замаскировав позиции. Сканируя воздушное пространство, операторы комплексов обнаружили и, взяв на сопровождение, захватили цели. Затем расчеты произвели уничтожение летательных аппаратов электронными пусками ракет. Всего в ходе проведения учения военнослужащими было отработанно более 10 задач по отражению авиационного налета в условиях интенсивного воздействия средств РЭБ противника.

К учению привлекалось около 300 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

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