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14.09.2021 (12:45)

В Твери состоится слет активистов движения «Пост №1»

С 11 по 14 сентября 2021 года в Городе воинской славы Тверь состоится Всероссийский слет активистов движения «Пост №1», который проводится

Более 400 соберутся в Твери на 4 дня для участия в конкурсах, спортивных соревнованиях, военно-исторических викторинах. Всего будут участвовать 50 команд из 33-х регионов Российской Федерации.

Программа слета предусматривает обширную конкурсную программу: строевой конкурс; соревнования в военно-прикладных видах спорта; интеллектуальные состязания по знанию истории страны. Также будут проведены торжественные мероприятия у Ржевского мемориала советскому солдату и мемориального комплекса «Обелиск Победы». Будут проведены экскурсии по героической тверской земле.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Почетный караул , Юнармия
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