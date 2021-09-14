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14.09.2021 (12:15)

В Приднестровье начался полевой выход с ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с военнослужащими ремонтной роты.

Более 40 военнослужащих совершили марш протяженностью 35 километров на 20 единицах военной техники. В ходе выдвижения в указанный район они отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, водители преодолели множество препятствий в виде завалов из деревьев, грязевых преград, крутых подъемов и спусков.

По прибытии военнослужащие развернули лагерь, организовали охрану и оборону, а также оборудовали сборный пункт поврежденной техники и замаскировали свои позиции.

Полевой выход носит плановый характер и пройдет в течение недели в несколько этапов в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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