14.09.2021 (12:00)

Юные воспитанники Молодежной морской лиги завершили программу по изучению дисциплин морской практики

Десятая смена «Морская феерия в «Артеке» завершилась итоговыми соревнованиями в «Школе под парусами» (тематической образовательной программе МДЦ «Артек» и Молодёжной морской лиги) по изученным дисциплинам морской практики.

Ребята из лагерей «Речной», «Полевой», «Озерный, «Хрустальный» и «Лесной» соревновались в искусстве вязания морских узлов, передаче сообщений флажным семафором и азбукой Морзе, умении подавать швартовый конец и швартовать судно, работать с парусами на учебной шхуне «Святая Татьяна».

Корабль был построен на средства Фонда президентских грантов и других спонсоров для реализации морских программ МДЦ «Артек» и Молодёжной морской лиги.

Победителем оказался детский лагерь «Речной», представители которого победили в номинациях «Азбука Морзе», где Егор Литвинов, Глеб Чивилев и Дарья Шельниковская за 2 минуты 43 секунды передали 50 знаков, «Флажная семафорная азбука», где отличились Алексей Ткачев и Анна Мухалова, а также «Швартовка корабля», где слаженно действовала вся команда.

Второе место заняли ребята из детского лагеря «Лесной». Они лучше всех вязали на время морские узлы, а победителями стали Анастасия Коцун и Ксения Иванова. Им потребовалось менее 20 секунд, чтобы завязать семь морских узлов.

Третье место занял детский лагерь «Полевой». В номинации «Поднять паруса!» паруса на шхуне они подняли за 23 секунды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице