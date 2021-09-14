14.09.2021 (13:30)

Инженеры армейского корпуса Черноморского флота развернули станции для добычи и очистки воды

Военнослужащие подразделения водообеспечения инженерного полка армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) отработали порядок добычи и очистки воды с использованием современного оборудования, стоящего на вооружении полка.

В рамках тактико-специального занятия специалисты инженерных войск оборудовали пункты добычи и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10.

При обустройстве пунктов полевого водообеспечения особое внимание уделялось правильному расположению элементов рабочей площадки, маскировке и защите от средств разведки и воздушного нападения.

Военнослужащие выполнили забор воды из стационарных источников, провели её очистку и опреснение – всего было произведено более 50 тонн воды. Она в специальных цистернах была доставлена подразделениям, выполняющим учебные задачи на полигоне Опук.

По своим тактико-техническим характеристикам станция очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В занятии приняло участие порядка 70 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники из состава инженерного полка армейского корпуса Черноморского флота.

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