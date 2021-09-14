14.09.2021 (13:00)

Командующий войсками ЮВО проверил полевой лагерь подготовки боевого армейского резерва страны на полигоне Тарское в Северной Осетии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на горном полигоне Тарское в Северной Осетии проверил ход обустройства полевого лагеря для подготовки подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС).

В регионах, входящих в состав 58-й общевойсковой армии ЮВО, сформирован боевой армейский резерв страны. Подразделения БАРС приступят к проведению лагерных сборов с 22 сентября.

«Граждане, пребывающие в запасе и изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооружёнными Силами России о пребывании в резерве, содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путём прикрепления каждого из них к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, с периодическим проведением с ними учебных занятий по восстановлению или приобретению военных умений и навыков», — подчеркнул командующий войсками ЮВО.

Резервисты будут обучатся на полигоне обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, поддерживать правопорядок и принимать участие в ликвидации последствий стихийных бедствий.

На полигоне для комфортного проживания подразделений БАРС оборудованы современные утепленные казармы с телевизорами, комнаты досуга, душевые кабины, столовая и банно-прачечный комбинат. Все помещения лагеря укомплектованы всем необходимым имуществом.

Также в настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант/солдат — до 5 тыс.. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат — до 25 тыс.

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