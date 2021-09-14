14.09.2021 (12:30)

В Московской области в 282-м учебном центре войск РХБ защиты почтили память князя Александра Невского

В храме святого благоверного князя Александра Невского, расположенном на территории 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Московской области Богородского городского округа, благочинный Богородского округа протоирей Марк Ермолаев провел божественную литургию в честь памяти князя Александра Невского.

После богослужения был совершен крестный ход, и образ святого благоверного князя Александра Невского был перемещен на строевой плац, где состоялось торжественное построение всего личного состава учебного центра.

В мероприятии приняли участие: начальник учебного центра полковник Пятойкин Дмитрий Александрович, благочинный Богородского округа, председатель регионального отделения Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоирей Марк Ермолаев, заместитель главы Богородского городского округа Пастухов Сергей Петрович, советник главы Богородского городского округа Искоростинский Александр Иннокентьевич, а также командиры войсковых частей Ногинского местного гарнизона.

В своем выступлении начальник учебного центра призвал всех собравшихся в этот знаменательный день чтить память прославленного героя нашего Отечества – Александра Невского, видеть в нем пример стойкости, решительности и любви верного сына к своей Родине. Также он выразил благодарность от всего личного состава учебного центра всем, кто оказал помощь в проведении данного мероприятия.

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