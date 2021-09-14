Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.09.2021 (12:30)

В Московской области в 282-м учебном центре войск РХБ защиты почтили память князя Александра Невского

В храме святого благоверного князя Александра Невского, расположенном на территории 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Московской области Богородского городского округа, благочинный Богородского округа протоирей Марк Ермолаев провел божественную литургию в честь памяти князя Александра Невского.

После богослужения был совершен крестный ход, и образ святого благоверного князя Александра Невского был перемещен на строевой плац, где состоялось торжественное построение всего личного состава учебного центра.

В мероприятии приняли участие: начальник учебного центра полковник Пятойкин Дмитрий Александрович, благочинный Богородского округа, председатель регионального отделения Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоирей Марк Ермолаев, заместитель главы Богородского городского округа Пастухов Сергей Петрович, советник главы Богородского городского округа Искоростинский Александр Иннокентьевич, а также командиры войсковых частей Ногинского местного гарнизона.

В своем выступлении начальник учебного центра призвал всех собравшихся в этот знаменательный день чтить память прославленного героя нашего Отечества – Александра Невского, видеть в нем пример стойкости, решительности и любви верного сына к своей Родине. Также он выразил благодарность от всего личного состава учебного центра всем, кто оказал помощь в проведении данного мероприятия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЗВО устранили последствия химической атаки условного противника на учении «Запад-2021»
Сегодня в Вооруженных Силах России отмечается День танкиста
Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста
В день великого церковного праздника военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили собор Рождества Христова

Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false