14.09.2021 (11:55)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводится батальонное тактическое учение

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится тактическое учение с мотострелковым батальоном.

На очередном этапе учения личный состав мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ прибыл в указанный район, где отработал вопросы подготовки к ведению оборонительного боя с условным противником.

В ходе подготовки к бою военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили фортификационное оборудование своих позиций, расчистили полосу наблюдения и обстрела, а также установили инженерные заграждения.

Батальонное тактическое учение проводится на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и продлится неделю.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице