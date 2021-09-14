14.09.2021 (11:55)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводится батальонное тактическое учение
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится тактическое учение с мотострелковым батальоном.
На очередном этапе учения личный состав мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ прибыл в указанный район, где отработал вопросы подготовки к ведению оборонительного боя с условным противником.
В ходе подготовки к бою военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили фортификационное оборудование своих позиций, расчистили полосу наблюдения и обстрела, а также установили инженерные заграждения.
Батальонное тактическое учение проводится на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и продлится неделю.
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