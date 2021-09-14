14.09.2021 (11:30)
В Крыму началось учение с артиллерийскими подразделениями Черноморского флота
На межвидовом полигоне Опук с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированными в Республике Крым, началось тактическое учение с этапом боевой стрельбы.
Цель мероприятия — повышение практических навыков личного состава в скрытом выдвижении, развертывании на огневых позициях с марша, а также ведении огня по позициям условного противника на различных дальностях.
На начальном этапе с военнослужащими проведен комплекс мероприятий по выводу техники из парков, совершению маршей в назначенный район сосредоточения с дальнейшим переходом на полигон боевой подготовки.
На следующих этапах учения экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смену, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб.
Для контроля за поражением мишеней, имитирующих боевую технику и огневые позиции противника, а также для оценки обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты, координаты и видео с которых передаются на командные пункты артиллерийских подразделений.
К учению привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М», гаубицы «Мста-Б» и Д-30.