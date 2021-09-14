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14.09.2021 (11:00)

Более 3 тыс. жителей Таймыра побывали на борту большого противолодочного корабля «Североморск» в Дудинке

Более 3 тыс. жителей Дудинки и Норильска посетили с экскурсией флагман арктической группировки Северного флота — большой противолодочный корабль «Североморск» — за время его стоянки в порту Дудинка.

Североморцы рассказали гостям об истории корабля, его основных технических характеристиках и боевых возможностях, ознакомили жителей Таймыра с условиями жизни и быта членов экипажа.

Экскурсии на корабле Северного флота проводились с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Корабли Северного флота регулярно посещают порты Таймыра Диксон и Дудинку во время ежегодных походов по трассе Северного морского пути и неизменно организуют показы современного вооружения и военной техники, выступления самодеятельных творческих коллективов и другие культурно-массовые мероприятия для жителей Крайнего Севера России.

Также воины-североморцы участвуют в уроках мужества для школьников в спортивных соревнованиях, торжественных и праздничных мероприятиях, посвящённых памятным датам в истории России и Таймыра.

Ежегодно на борту кораблей Северного флота проводится приём в Юнармию дудинских и норильских школьников.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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