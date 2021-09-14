14.09.2021 (10:30)

На учении «Запад-2021» военнослужащие ПВО ЗВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника

Подразделения радиотехнических войск Западного военного округа (ЗВО) в ходе совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» восемь раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

Всего в рамках выполнения учебных задач по прикрытию позиционных районов и по отражению массированных ракетно-авиационных ударов было обнаружено более 60 воздушных целей, классифицируемых как летательные аппараты условного противника.

На командных пунктах управления авиацией боевые расчеты отработали наведение экипажей истребителей МиГ-31, Су-35 на воздушные цели. По условным самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения.

Расчеты радиолокационных комплексов и станций, привлекаемые к ССУ «Запад-2021», несут круглосуточное боевое дежурство по ПВО.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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