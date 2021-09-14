14.09.2021 (10:00)

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2021» боевые пловцы Балтийского флота защитили корабли от условных диверсантов

В ходе совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» военнослужащие отряда подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) Балтийского флота (БФ) отработали противодиверсионную оборону пункта базирования надводных кораблей.

Был предотвращен прорыв условных подводных диверсантов к кораблям, осуществляющим погрузку морского оружия в базе. В ходе учебного боя военнослужащие выполнили метание ручных противодиверсионных гранат, применили специальные подводные пистолеты СПП-1, подводные автоматы АПС и холодное оружие.

Бойцы отряда ПДСС также разыграли сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале. Дежурная боевая группа на быстроходных лодках по специальному сигналу выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Условный противник оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

В мероприятии было задействовано около 30 военнослужащих, 3 патрульных катера типа «Раптор», 3 быстроходных лодки, а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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