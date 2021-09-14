14.09.2021 (09:30)

На ССУ «Запад-2021» экипажи BKC России проверили готовность дежурных сил ПВО Западного военного округа

В рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52.

Летчики должны были преодолевать зоны дежурства сил ПВО, стараясь оставаться незамеченными для радиолокационных станций. Для этих целей они выполняли полеты, приближаясь к зоне ответственности подразделений ПВО ЗВО с разных направлений на разных высотах и скоростях. Некоторые совершали подлет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, в плотных строевых порядках и с использованием радиопомех.

Полеты авиации осуществлялись в светлое и темное время суток и фиксировались средствами объективного контроля.

Боевые расчеты радиотехнических войск Западного военного округа отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице