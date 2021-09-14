14.09.2021 (08:45)

Инженеры ЮВО на двустороннем учении в Чечне обеспечат наступление батальонной тактической группы

Инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на двустороннем батальонном тактическом учении в Чечне обеспечат наступление батальонной тактической группы.

Военные инженеры выполнят ряд задач по поиску и подрыву разнотипных взрывных устройств, заложенных на пути следования колонны мотострелковых подразделений. Группы разминирования с помощью минно-розыскных собак выполнят поиск и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

Также военнослужащие в составе саперных взводов отработают установку минного поля по минному шнуру, при использовании такой методики шаг минирования составляет от 8 до 11 м.

В учениях принимает участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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