14.09.2021 (07:15)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии совершили марш на полигон Дзарцеми в рамках двустороннего батальонного тактического учения

Батальонные тактические группы 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон Дзарцеми в рамках двустороннего тактического учения.

В ходе марша на колонну техники совершили нападение «диверсанты» условного противника, в роли которого выступили подразделения разведывательного батальона российской базы ЮВО. Военнослужащие тактической группы своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

Военнослужащие ЮВО отработали различные тактические приемы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, элементы наступления с огневым прикрытием.

Также во время марша подразделения выполнили инженерную разведку маршрута выдвижения, обеспечения противовоздушной и противодиверсионной обороны, выполняли нормативы передвижения в колоннах.

Двустороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой пройдет с 20 по 24 сентября 2021 года на полигоне ЮВО Дзарцеми.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в Южной Осетии привлечено более порядка 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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