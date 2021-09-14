14.09.2021 (08:30)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО перехватят беспилотники условного противника под Волгоградом

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в ходе батальонного тактического учения выполнят подавление бортовых комплексов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Специалисты РЭБ перехватят управление беспилотным аппаратом условного противника и посадят его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БЛА условного противника будут использоваться дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения ЮВО.

Перехват управления дронами военнослужащие осуществят с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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