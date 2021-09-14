14.09.2021 (08:15)

Саперы ЮВО в горах Карачаево-Черкесии выполнят управление минными заграждениями в рамках батальонного тактического учения

В горах Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии саперы горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках батальонного тактического учения выполнят установку минных заграждений и управление ими.

Инженеры осуществят подрыв взрывоопасных предметов огневым и электрическим способами и проведут инженерную разведку местности.

Особое внимание в ходе занятий будет уделено обнаружению взрывоопасных предметов в скальной породе с помощью новейшего бесконтактного миноискателя «Коршун», возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м, как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях и за преградами.

Всего к учению привлечено более 200 саперов ЮВО, задействовано около 10 единиц специальной военной техники.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.



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