14.09.2021 (07:45)

Мотострелки ЮВО в Волгоградской области совершают марш на полигон Прудбой в рамках двустороннего тактического учения

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области с приданными подразделениями совершают марш из пункта постоянной дислокации на полигон Прудбой в рамках двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой.

Военнослужащие совершают марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.

В ходе розыгрыша тактических действий военнослужащие применят опыт современных вооруженных конфликтов, для выявления засад и огневых средств условного противника, а также определения координат объектов, подлежащих уничтожению, будут задействованы беспилотники.

Подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу условного противника.

В учении принимает участие свыше тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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