14.09.2021 (09:00)

Корабли Балтийского флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб в акватории Балтийского моря в рамках ССУ «Запад-2021»

В ходе выхода в море экипажи корветов «Стойкий», «Стерегущий», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» в морских полигонах Балтийского флота (БФ) успешно провели комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника.

По замыслу учения средства разведки флота зафиксировали массовый взлет авиации условного противника с целью уничтожения группировки кораблей Балтийского флота, находящихся в одном из районов Балтийского моря. Данные по ним были оперативно переданы на корабли.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение несколько групп воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщика Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей одновременно были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Также во время выхода в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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