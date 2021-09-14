14.09.2021 (08:00)

Экипажи бомбардировщиков Су-34 ЗВО уничтожили пункты управления условного противника на полигоне «Лужский» в ходе ССУ «Запад-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи бомбардировщиков Су-34 ЗВО уничтожили пункты управления условного противника на полигоне «Лужский» в ходе ССУ «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили заглубленные командные пункты, объекты инфраструктуры и колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на полигоне «Лужский» в Ленинградской области.

Предварительно вылеты на полигон совершили экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, которые обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи.

Во время розыгрыша тактического эпизода лётный состав бомбардировочной авиации ЗВО отработал применение авиационных бомб весом 250 кг. Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СПВ-24, позволяющей выполнить бомбометание с максимальной точностью.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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